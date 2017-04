Xbox Spring Sale: Über 350 Spiele um bis zu 66 Prozent reduziert

Am 11. April startet im Xbox Store der Spring Sale. Die große Frühjahrs-Rabattaktion endet nach genau einer Woche, also am 17. April. In diesem Zeitraum sind über 350 Spiele und DLCs für die beiden Microsoft-Konsolen Xbox 360 und Xbox One um bis zu 66 Prozent im Preis herabgesetzt. Aber auch Kinofilme, Serien und Musik gibt's beim Xbox Spring Sale günstiger. Inhaber eines kostenpflichtigen Gold-Abonnements sparen in vielen Fällen maximal noch weitere 10 Prozent.

Die komplette Liste mit allen Angeboten im Xbox Spring Sale wird Microsoft zwar erst noch bekanntgeben. Eine kleine Auswahl können wir euch aber schon präsentieren. Xbox One: Astroneer (Early-Access), Battlefield 1, FIFA 17, Forza Horizon 3, Gears of War 4, Halo Wars 2, GTA 5, Overwatch Recore, The Witcher 3, Titanfall 2, Watch Dogs 2 und Rainbow Six: Siege. Xbox 360: Bioshock Infinite, Call of Duty: Black Ops 2, GTA 4 und Red Dead Redemption. Dank Abwärtskompatibilität ist zumindest ein Teil der Last-Gen-Spiele auch auf Xbox One spielbar.