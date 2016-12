Xbox: Großer Countdown-Rabatt-Sale ist gestartet

Xbox-Besitzer aufgepasst! Im großen Countdown-Rabatt-Sale erwarten euch einige ganz besondere Angebote. Sowohl Spiele für die Xbox One als auch für die Xbox 360 sind stark reduziert.

Schaut am besten täglich auf der Website des Sales vorbei, da ihr dort jeden Tag ein neues Tagesangebot findet. Heute ist dies für Besitzer einer Xbox One das Adventure Life is Strange Complete Season. Zusätzlich könnt ihr euch in der großen Auswahl der Wochenangebote umsehen.

Für Xbox One befinden sich unter anderem diese Spiele vom 22. bis 28. Dezember im Angebot:

Battlefield 1

Call of Duty: Infinite Warfare

Dishonored 2

Titanfall 2

Gears of War 4

Mafia 3

Zu den Spielen, die vom 22. bis 28. Dezember für Xbox 360 im Angebot sind, gehören unter anderem:

Call of Duty: Black Ops 2

Red Dead Redemption

Batman: The Telltale Series

Destiny

Deus Ex: Human Revolution

Grand Theft Auto 5

Schaut euch die Liste in Ruhe an. Vielleicht findet ihr ja das eine oder andere Schnäppchen, das euch die Weihnachtszeit versüßen wird.

