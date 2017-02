Der einst so mächtige Telepath Charles Xavier aka Professor X ist in James Mangolds "Logan" ein abgekämpfter & gebrochener Mann, der das ewige Kräftemessen zwischen Mutanten und "normalen" Menschen leid ist. Und offenbar hat auch Professor X-Darsteller Sir Patrick Stewart nach 17 Jahren im realen Leben genug davon: Wie Entertainment Weekly berichtet, werden wir den britischen Schauspieler, Produzenten, Regisseur und ewigen Captain Jean-Luc Picard im dritten & letzten Wolverine-Soloabenteuer zum letzten Mal als Gründer & Anführer der X-Men sehen. Der 2. März 2017 (dt. Kinostart von "Logan") mausert sich zum schwarzen Tag für alle X-Men-Fans!

Andererseits - lieber den richtigen Zeitpunkt für einen gelungenen Abschied finden, als auf Teufel komm raus immer weiter zu machen. Laut dem Bericht von EW hat Stewart beim emotionalen "Logan"-Screening mit Hugh Jackman und Regisseur James Mangold erkannt, dass es für ihn Zeit ist, dass Franchise zu verlassen: "Vor einer Woche, Freitag nachts in Berlin, saßen wir drei da und haben uns gemeinsam den Film angesehen. Und ich war sehr gerührt, viel mehr, als ich es war, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Vielleicht lag es an der Anwesenheit der beiden, aber als der Film endete - das ist jetzt ein Geständnis - nahm Hugh in den letzten Minuten meine Hand und ich sah ihn eine Träne wegwischen und da habe ich erst gemerkt, dass ich gerade dasselbe getan hatte. (...) Da habe ich realisiert, dass es niemals einen besseren, perfekteren, gefühlvolleren, emotionaleren und schöneren Weg als diesen Film geben wird, um zu Charles Xavier au revoir zu sagen. Und am selben Abend sagte ich zu Hugh: 'Ich bin auch durch. Es ist alles vorbei.'"

Starke Worte von einem beeindruckenden Mann - und sicherlich die richtige Entscheidung. Die neue Mutanten-Riege um James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence & Co. hat mehrfach bewiesen, was sie drauf hat und mit dem geplanten Spin-off "The New Mutants" werden die X-Men ja bereits erneut einer Verjüngungskur unterzogen. Uns bleibt nur, uns sowohl bei Jackman als auch bei Stewart für die vergangenen 17 Jahre zu bedanken!