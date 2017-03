WoW: Überlebensratgeber für Patch 7.2 im Video

29.03.2017 um 09:15 Uhr Am 29. März 2017 erscheint Patch 7.2 für World of Warcraft. Damit ihr euch noch schnell auf das Update vorbereiten könnt, hat Entwickler Blizzard ein passendes Video zum anstehenden Release veröffentlicht. Im Überlebensratgeber-Video erhaltet ihr wertvolle Tipps zu den Inhalten des Updates. Schaut euch das Video an!

