WoW Legion: So sieht der Angriff auf die Verheerte Küste in Patch 7.2 aus (PTR)

04.02.2017 um 14:15 Uhr In Patch 7.2 marschieren die Streitkräfte von Allianz und Horde gegen die Verheerte Küste. Dort erwarten uns neben jeder Menge Dämonen auch das Grabmal von Sargeras, der neue Raid in Patch 7.2. Auf dem PTR schauen wir uns einmal an, wie das Szenario "Angriff auf die Verheerte Küste" aussieht.

