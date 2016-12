Während in der echten Welt Weihnachten vor der Tür steht, erwarten euch mit dem Patch 7.1.5 des MMORPGs World of Warcraft die sogenannten Micro-Feiertage in der Fantasywelt Azeroth.

Welche Feiertage das sind und wann diese stattfinden, haben die Entwickler nun bekannt gegeben.

21. bis 23. Januar - Ruf des Skarabäus:

Dieser Feiertag soll euch an das erste Läuten des Skarabäus-Gongs am 23. Januar 2006 erinnern. Ihr erlebt das Öffnen der Tore von Ahn'Quiraj erneut oder vielleicht auch zum ersten Mal. Dazu sammelt ihr Questgegenstände, die ihr bei NPCs abgebt. Die Flagge der siegreichen Fraktion wird dann über den Toren hängen.

23. Februar- Das große Hippogryphenschlüpfen:

In Feralas erlebt ihr das jährliche Schlüpfen der Hippogryphen. Daraus kann sogar eine innige freundschaft zwischen euch und einem der süßen Tierchen entstehen.

5. April - Marsch der Kaulquappen:

Jedes laufen die Kaulquappen der Winterflossen-Murlocs im Dorf frei herum. Wenn ihr möchet, adoptiert ihr eine der Kaulquappen, füttert und beschützt sie vor den gefährlichen Raubtieren.

28. April - Tag der Wachen:

Für einen Tag übernehmt ihr die Arbeit einer Hauptstadtwache. Mit einem einfachen /salutieren seid ihr für den Schutz der Stadt verantwortlich.

10. bis 12. Mai - Frühlingsballonfest:

Mehrere Einwohner Azeroths bieten euch in ihren Heißluftballons einen Ausflug an. Während ihr die Aussicht genießt, könnt ihr mit den anderen Einwohnern der Welt interagieren.

27. Mai - Glühkappenfest:

In den Zangarmarschen von Sporeggar sammelt ihr seltene Pilze und helft den Sporlingen dabei, den großen Pilz Fshoo zu heilen.

6. bis 8. Juni- Tanz der tausend Boote:

In Tausend Nadeln findet der größte Tanz der Boote statt.

10. bis 12. August - Un'gorowahnsinn:

Beruhigt die Dinos im Krater von Un'goro und erhaltet dafür temporäre Evolutions-Stärkungseffekte.

Wie ihr seht lohnt es sich, während der angegebenen Zeiträume das MMORPG World of Warcraft zu spielen.

Quelle: Website von WoW