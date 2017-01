Die Raid-Instanz Nachtfestung ist seit dem 25.01.2017 im mythischen Modus offen, und die besten WoW-Gilden der Welt kämpfen um den sogenannten World First - den ersten Kill des neuen Endgegners Gul'dan. Dabei hat jetzt offenbar ein Mitglied der Gilde Method zu einem schmutzigen Trick gegriffen und damit die Konkurrenz von Serenity stundenlang am Raiden gehindert. Und das Ganze mit einem einfachen Trick.

Der besagte Spieler hat in einer Raid-Pause bei Serenity einen derer Raider in eine Gruppe eingeladen. Der Vorwand war die Übergabe von jeder Menge Fläschchen, Tränken und Runen. Das an sich ist nichts Ungewöhnliches. Die Spieler der Top-Gilden werden oft WoW: Method-Spieler sabotiert Konkurrent Serenity im World-First-Rennen Quelle: puu.sh von Fans mit solchen Materialien unterstützt. Gleichzeitig aber schnappte sich der Spieler damit die bestehende Mythic-ID von Serenity, indem er einfach in die Nachtfestung ging und anschließend die Gruppe wieder verließ. Da es im mythischen Schwierigkeitsgrad keine spielerbezogene ID gibt, saß nun also ein Fremder in der ID von Serenity und verhinderte damit, dass deren Spieler den Schlachtzug betreten konnten. Die mythische ID war in dem Fall bereits in Gebrauch, wenn auch nur von einem Spieler.



If this was jadelolz that griefed another guild then he did so without our blessing. Removed from guild until we know more after progress. — Sco (@Methodsco) January 26, 2017

WoW: Method reagiert

Nach einigen Stunden des Wartens kam der hinterhältige Trick des Method-Mitglieds aber raus. Method-Gildenleiter Sco reagierte sofort und entfernte den betreffenden Spieler umgehend aus der Gilde, bestreitet aber davon gewusst zu haben. Mittlerweile hat der betreffende Spieler namens Jadelol die ID in jedem Fall wieder freigegeben, denn Serenity hat das Raiden in der Nachtfestung wieder aufgenommen. Eventuell wurde der Spieler auch von den GMs kurzerhand aus der Instanz befördert. Ob diese wenigen Stunden Pause am Ende den Unterschied zwischen World First und World Second machen, bleibt abzuwarten. In jedem Fall hat das High-End-Raiden damit wohl ein Tiefpunkt erreicht. Bugusing oder Exploiting wurde schon immer genutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber bisher wurde nie die Konkurrenz aktiv angegangen, um deren Erfolg zu verhindern. Zumindest wurde nie etwas derartiges bekannt.

