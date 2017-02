Blizzard: Battle.net-Guthaben (bald) im Tausch gegen die WoW-Marke

Ihr spielt World of Warcraft und wisst eigentlich gar nicht, wohin mit all dem über die Jahre erspielten Gold? Bald könnt ihr mit der virtuellen Währung beispielsweise Hearthstone-Kartenpacks oder Overwatch-Lootboxen shoppen. Blizzard erweitert nämlich die Einsatzmöglichkeiten der WoW-Marke. Die Warcraft-Entwickler führten diese Marke im Frühjahr 2015 ein um Spielern die Möglichkeit zu geben, Spielzeit auch ohne Echtgeld zu bezahlen. Die kurze Erklärung für alle, denen die WoW-Marke nichts sagt: Spieler können bei Blizzard für echtes Geld eine WoW-Marke erwerben und diese dann im MMORPG gegen Gold verkaufen. Der Ingame-Käufer tauscht die Marke anschließend für Spielzeit ein. Ein Spieler bekommt also Spielzeit für Gold, der andere macht Echtgeld zu Ingame-Währung.

Durchaus praktisch, jetzt hat Blizzard aber noch mehr vor: Die WoW-Marke soll sich bald nicht mehr nur gegen Spielzeit eintauschen lassen, sondern auch gegen Battle.net-Guthaben. Mit dem wiederum lässt sich im Blizzard-Shop einkaufen. Über einen kleinen Umweg lassen sich damit also durch das Goldfarmen in World of Warcraft beispielsweise Overwatch-Lootboxen oder sogar neue Blizzard-Spiele finanzieren. Diese neue Version der WoW-Marke ist derzeit nur in Nordamerika verfügbar. Auf der offiziellen europäischen Webseite heißt es, der Eintausch von WoW-Marke gegen Battle.net-Guthaben sei "bald" möglich. In Nordamerika gibt's pro Marke ein Guthaben in Höhe von 15 US-Dollar. Weitere Informationen findet ihr bei unseren Kollegen von buffed.de.