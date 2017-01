World of Warcraft: Spieler baut Sturmwind in Planet Coaster nach

Sturmwind - mit seinen Kanälen, belebten Handelsplätzen, hitzigen Tavernen, geschäftigen Arbeiterdistrikten und einem über alle dem thronenden Schloss bot die Menschenhauptstadt Spielern von World of Warcraft über inzwischen mehr als eine Dekade hinweg zahlreiche Attraktionen. Nun wird die Stadt zu einer ganz anderen Art von Attraktion - und das im wahrsten Sinne des Wortes: "TheSteeldrake", ein Spieler des beliebten Aufbaustrategiespiels Planet Coaster, hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, Sturmwind in der Vergnügungsparksimulation nachzubauen. Auf Reddit lässt er an dem Prozess teilhaben: Mit Bezirken wie dem Stadttor, dem Handelsdistrikt und der Altstadt scheint er bereits weitestgehend fertig zu sein, wie er anhand einiger Bilder zeigt.



Planet Coaster wurde am 17. November 2016 weltweit veröffentlicht. Knapp einen Monat später hatte Entwickler und Publisher Frontier Developments das Winter Update nachgereicht, eine kostenlose Erweiterung des Spiels mit zusätzlichen Shops, Fahrgeschäften und etlichen thematisch passenden Dekorationselementen zur Winter- und Weihnachtszeit. World of Warcraft war im August des vergangenen Jahres hingegen mit der umfangreichen Erweiterung Legion in eine weitere Runde gegangen. Für Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um Planet Coaster sowie World of Warcraft haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreichen Themenseiten im Blick.

Quelle: Reddit via Buffed