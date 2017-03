Das Warten hat ein Ende: Nach umfangreichen Wartungsarbeiten an den Servern von World of Warcraft hat der Entwickler Blizzard nun den Patch 7.2 für World of Warcraft: Legion veröffentlicht. Unter dem Titel "Das Grabmal des Sargeras" geht es für mutige Abenteurer ab sofort zurück an die Verheerte Küste, wo es dämonische Invasoren zu bekämpfen gilt. Unter anderem dürfen Spieler die neue Raid-Instanz, das namensgebende Grabmal des Sargeras betreten, wo es gegen den Avatar von Sargeras selbst und dessen Chefleutnant Kil'jaeden in den Kampf geht. Wem das noch nicht Aufregung genug ist, der darf sich zudem in den 5-Spieler-Dungeon "Kathedrale der Ewigen Nacht" begeben. An der Küste selbst soll es jeden Tag neue Weltquests zu erledigen, dämonische Feinde zu bekämpfen und Schätze zu bergen geben.

Der Patch 7.2 "Das Grabmal des Sargeras" ist das größte Content-Update, das Blizzard bislang in der langjährigen Geschichte von World of Warcraft veröffentlicht hat. Die vollen, sehr umfangreichen Patch Notes inklusive aller Klassenänderungen und weiterer Neuheiten findet Ihr auf der offiziellen WoW-Webseite. Für alle Informationen und Details zur Verheerten Küste, dem neuen Schlachtzug und allen weiteren Änderungen besucht Ihr zudem die umfangreiche Übersicht der Kollegen von buffed. Für kommende Neuigkeiten und mehr rund um World of Warcraft: Legion haltet ihr auch in Zukunft unsere verlinkte Themenseite im Blick.

Quelle: World of Warcraft via Buffed