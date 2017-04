In dieser Woche hat eine Gruppe von Spielern - die sich selbst "The Secret Finding Discord Community" nennen - eine Reihe von Rätseln in World of Warcraft abgeschlossen. Insgesamt zwei Wochen benötigte die Gruppe, um alle Puzzleteile der Easter Egg-Jagd in Azeroth zusammenzufügen. Nach dem Abschluss wurden die Spieler mit einem exklusiven Reittier belohnt. Dabei handelt es sich um "Gedankenwurm des Rätselmeisters". Die Serie von versteckten Aufgaben wurde mit dem kürzlich erschienenen Patch 7.2 zum Online-Rollenspiel hinzugefügt. WoW-Designer Jeremy Feasel, der hinter diversen der in WoW: Legion untergebrachten Rätsel steckt und die Community immer wieder zur Suche anspornt, gab via Twitter wiederholt Hinweise und meldete sich auch zum gelösten Rätsel zu Wort:



Until next time pic.twitter.com/jwgXrhSd8W — Jeremy Feasel (@Muffinus) 12. April 2017

In den vergangenen Wochen suchten die Spieler nach mehreren Buchseiten, die in der Spielwelt von World of Warcraft versteckt waren. Der Trick: Jede Seite enthält einen mal mehr und mal weniger kryptischen Hinweis auf den Fundort der jeweils nächsten Seite - die wiederum auch nur zu finden ist, wenn die vorherige Seite gelesen wurde. Interessierte Spieler (das Mount ist weiterhin zu bekommen) müssen also die richtige Reihenfolge beachten. In einem Album auf der Internetseite Imgur hat die Gruppe einen chronologischen Ablauf veröffentlicht, der zeigt, wie sie das Rätsel in den letzten Tagen gemeinsam lösten. Weitere Meldungen und Videos zu World of Warcraft findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Polygon