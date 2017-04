09:15

World of Tanks: Entwickler erklären den neuen Frontline-Modus

17.04.2017 um 13:15 Uhr In diesem knapp zehn Minuten langen Video zu World of Tanks erklären die Entwickler von Wargaming.net den neuen Frontline-Modus. In diesem liefern sich bis zu 60 Panzerkommandanten Gefechte auf - im Vergleich zu den bisherigen - geradezu riesigen Maps. Der Frontline-Modus kann bereits auf den Test-Servern ausprobiert werden.

