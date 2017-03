World of Tanks: Dolph Lundgren weiß im kuriosen Video, was Männer glücklich macht

10.03.2017 um 14:15 Uhr Dolph Lundgren ist langweilig - das ist der Ausgangspunkt für ein amüsantes Werbevideo, bei dem am Ende klar ist, was Männer glücklich macht: World of Tanks! Und nicht etwa Ciabatta zubereiten in einer Koch-Show, Yoga-Kurse in entspannter Atmosphäre oder VR-Abenteuer - das sind laut Wargaming eben keine markanten Aktivitäten für "echte Männer" wie Action-Star Dolph Lundgren. Also macht sich Lundgren auf die Suche nach einem neuen Hobby, in dem er seine Männlichkeit ausleben kann und dabei noch Spaß hat.

