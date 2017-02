World of Tanks: ​Phänomenale Werbespots zum Super Bowl 2017

Wenn es um große Spiele und epische Schlachten geht - so wie beim diesjährigen 51. Super Bowl, der in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar 2017 stattfindet - ist Wargaming der richtige Ansprechpartner. Auch bei World of Tanks treten Gruppen (in diesem Fall von Panzern) auf einem Spielfeld gegeneinander an und fighten für Ruhm und Ehre. Genau diese Ähnlichkeit ist der Grund, warum Wargaming in diesem Jahr zum ersten Mal während des Super Bowls live zwei WoT-Werbeclips unter dem Motto "Tanks Rule" ausstrahlt.

"Real Awful Moms" und "Teensy House Buyers" heißen die beiden Clips, die in der Nacht während des weltweit größten Sportevents in die Welt hinaus gesendet werden. Ein dritter Werbespot wurde ebenso aufgenommen, wird aber nicht während der Veranstaltung ausgestrahlt. Alle drei Videos könnt ihr euch bereits jetzt schon bei uns anschauen. Warum? Weil Panzer rulen!

World of Tanks: Real Awful Moms

World of Tanks: Teensy House Buyers

World of Tanks ist mittlerweile ein Megahit, der weltweit auf PC, Android. und iOS-Geräten, PS4, Xbox One und Xbox 360 gespielt wird. Vor fast genau einem Jahr hat World of Tanks sein fünfjähriges Jubiläum gefeiert und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht - ganz im Gegenteil. Ende 2016 freuten sich PS4 Pro-Besitzer über ein Update für ihre Konsole, das höhere Auflösung und HDR-Support gebracht hat.

World of Tanks: Fantasy Sports Bros

World of Tanks ist auf allen genannten Systemen kostenlos spielbar. Mehr über das Panzerscharmützel von Wargaming erfahrt ihr auf unserer umfangreichen Themenseite zu World of Tanks. Was ihr von den Werbeclips anlässlich des Super Bowls 2017 haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!