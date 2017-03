Wonder Woman: Epischer neuer Trailer zeigt eine junge Diana in Ausbildung

12.03.2017 um 11:00 Uhr Niemand wird als Heldin geboren: Auch die Amazonenprinzessin Diana ("Fast & Furious 7"-Star Gal Gadot) musste, bevor sie zu Wonder Woman werden konnte, im Auftrag ihrer Mutter Hippolyta ("Gladiator"-Star Connie Nielsen) ein beinhartes Training unter General Antiope ("House of Cards"-Star Robin Wright) absolvieren - in dieses gibt der jüngst veröffentlichte Trailer zum DC-Abenteuer einen kleinen Einblick. Während Gadot offensichtlich voll in der Rolle der wohl ikonischsten Superheldin überhaupt aufgeht, sorgt der sympathische Chris Pine (Star Trek: Beyond) mit seinen lockeren Sprüchen für (im DCEU seltene) heitere Momente. Patty Jenkins "Wonder Woman" startet am 15. Juni 2017 in den deutschen Kinos.

