Wie der Entwickler Lizardcube kürzlich per Twitter bekannt gegeben hat, hat Wonder Boy: The Dragon's Trap den Goldstatus erreicht, so dass dem baldigen Release nichts mehr im Weg steht. Das Original wurde bereits im Jahr 1989 von Sega veröffentlicht und bekommt nun 28 Jahre später sein Konsolen-Remake spendiert. Das Besondere dabei ist, dass Spieler jederzeit per Tastendruck zwischen der modernen Grafik und der alten Retro-Optik wechseln dürfen. Im Gegensatz zum Original wird das Spiel dabei jedoch weiterhin im Breitbild-Modus und mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Gleiches gilt für die Musik und die Soundeffekte, die sich auch unabhängig von der Grafik verändern lassen.

Wonder Boy: The Dragon's Trap is now gold on all consoles!

🗹 Switch

🗹 PS4

🗹 Xbox One

See you April 18th! pic.twitter.com/0IWrWfuudc — Lizardcube (@lizardcube) 5. April 2017

In Wonder Boy: The Dragon's Trap schlüpfen Spieler in die Rolle eines Wesens - halb Mensch, halb Eidechse -, das sich noch dazu in die Gestalt verschiedener Tiere transformieren kann. Diese Verwandlungen ermöglichen es nicht nur, die Welt besser zu erkunden, sondern bringen auch mehr Variabilität im Kampf mit sich. Außerdem wird es im Remake des Klassikers einen neuen spielbaren Charakter geben - Wonder Girl. Wonder Boy: The Dragon's Trap erscheint am 18. April für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.