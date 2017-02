Wolves at The Door: Deutscher Trailer zum vom Tate-Massaker inspirierten Horrorthriller

19.02.2017 um 10:00 Uhr Am 9. August 1969 ermordeten vier Mitglieder der Manson Family die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate (Tanz der Vampire), deren drei Bekannte Jay Sebring, Wojciech Frykowski und Abigail Folger sowie den 18-jährigen Studenten Steven Parent. "Annabelle"-Regisseur John R. Leonetti nahm diese als Tate-Massaker in die Geschichte eingegangen Morde als Basis für seinen neuen Horrorthriller "Wolves at the Door". Darin werden Katie Cassidy (Arrow), Elizabeth Henstridge (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.), Miles Fisher (Bad Sports) und Adam Campbell (Great News) die Opfer einer scheinbar sinnlosen und äußerst brutalen Attacke. Ab dem 2. März 2017 im Kino.

Mehr zu Wolves at the Door findet ihr auf unserer Themenseite.