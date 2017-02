Woran arbeitet das Entwicklerstudio Machine Games derzeit? Früheren Gerüchten zufolge soll es sich um eine Fortsetzung zum Ego-Shooter Wolfenstein: The New Order handeln. Bestätigt wurde dies aber nicht.

Jetzt hat sich Bethesdas Pete Hines zum neuen Projekt geäußert und erklärte, dass das Spiel "absolut irre" sei und er es kaum erwarten könne, es allen zu zeigen. Das ist zwar keine Bestätigung, dass es sich um ein neues Wolfenstein-Spiel handelt, es würde aber durchaus ins Schema passen, so abgedreht wie die letzten Spiele waren. Auf die Frage, ob sie das Spiel auf der E3 2017 zeigen werden, antwortete Pete Hines, er lasse alle wissen, wenn es soweit ist.

Während der E3-Pressekonferenz von Bethesda im vergangenen wurde kurz Jahr ein Bild gezeigt, auf welchem unterhalb der Wolfenstein-Spiele ein Eintrag mit "The New Colossus" zu sehen war. Dies heizte die Gerüchte an, dass es sich um eine Fortsetzung der Serie handeln würde. Bei "New Colossus" handelt es sich um ein Sonett von Emma Lazarus, welches von Held BJ Blazkowicz am Ende von The New Order rezitiert wurde. Alle Fans dürfen gespannt der Dinge harren, die da kommen.

Quelle: Gamespot