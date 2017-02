Windows 10: neue finale Features für Creators Update

Im Rahmen des Windows-Insider-Programmes können Nutzer vorab schon neue Updates für Windows 10 testen. Man könnte also von einer Art Beta-Test sprechen. Vor allem für Entwickler ist dies natürlich interessant, aber auch Privatnutzer können sich dort anmelden. Aktuell befindet sich gerade das als Creators Update bezeichnete Paket im Insider-Programm. Dabei geht es um Anpassungen der Benutzeroberfläche, aber auch Sicherheitsupdates sind natürlich Bestandteil des Updates. Zudem wird es dem Creators Update unter anderem möglich sein, Windows-Updates optional um bis zu 35 Tage zu verschieben.

Windows 10-Optionsmenü mit neuem Menüpunkt Gaming Quelle: Microsoft Nun sind offenbar die letzten neuen Features in das Creators Update eingebaut worden, es wird lediglich noch das ein oder andere Detail optimiert und Fehler beseitigt, wie das Portal Windowscentral berichtet. Interessant ist beim Creators Update das so genannte Compact Overlay, welches Apps ermöglich, als kleines Fenster am Rand eingeblendet zu werden. Im Prinzip handelt es sich um eine Art Bild-in-Bild-Funktion, die ihr von vielen Fernsehgeräten sicherlich kennt. Ihr könntet hierbei dann beispielsweise beim Spielen in einer Ecke des Spiels einen Fernsehstream einblenden, sofern die Streaming-App das Feature unterstützt. Auch die Windows-Game Bar wird verbessert und soll mehr Spiele fehlerfrei unterstützen. An einem Feature, durch das der PC automatisch gesperrt wird, wenn sich ein am PC per Bluetooth angemeldetes Smartphone für eine halbe Minute außerhalb der Reichweite befindet, wird ebenfalls gearbeitet.