Windows 10: Relese-Termin für Creators Update steht angeblich fest

Microsoft arbeitet schon seit einer Weile an einem größeren Update für Windows 10, dem sogenannten Creatos Update, welches auch funktionale Änderungen mit sich bringt und nicht nur dem Beseitigen von Fehlern dient. Unter anderem wird der Game Mode neu hinzukommen, der Spielen ermöglichen soll, mehr Ressourcen zu beanspruchen als vorher. Die Windowsfunktionen können dabei auf ein Minimum heruntergefahren werden, zudem kann die Mehrzahl der CPU-Kerne für das jeweilige Spiel reserviert werden. Wichtig dabei ist aber, dass das Spiel für diesen Modus angepasst ist. Es wird aber auch einige kosmetische Änderungen am Betriebssystem geben. Details bei der Bedienung sollen vereinfacht oder intuitiver gestaltet werden. Das Creators Update konnte schon in den letzten Wochen von Nutzern als Preview- beziehungsweise Beta-Version getestet werden, und zwar über das Windows Insider-Programm, zu welchem jeder interessierte User Zugang bekommen kann.

Das Creators Update für Windows 10 erscheint möglicherweise in guten vier Wochen. Quelle: Microsoft Nun behaupten mehrere Quellen, dass ein Releasedatum für das Creators Update feststünde. Dies berichtet das Portal wccftech, welches sich wiederum auf Aussagen des Windows-Portals mspoweruser beruft. Die Seite mspoweruser will von drei nicht näher genannten Quellen erfahren haben, dass der 11. April als Releasetermin für das große Update geplant ist. Dies wäre der zweite Dienstag des Monats Aprils, was durchaus Sinn ergibt. Denn seit 2003 sammelt Microsoft alle Patches und schaltete sie jeweils am zweiten Dienstag eines Monats am sogenannten Patchday frei - Ausnahmefälle sind freilich besonders kritische Sicherheitsupdates, die stets zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Zwar ist die Patchday-Praxis unter Windows 10 inzwischen nicht mehr so streng geregelt, da optionale Updates auch zu anderen Zeitpunkten erscheinen. Aber den zweiten Dienstag eines Monats sozusagen traditionell für ein besonders großes und hervorstechendes Update zu nutzen, liegt durchaus nahe. Trotzdem basiert das Datum freilich nur auf den nicht näher genannten Quellen und muss mit Vorsicht genossen werden.