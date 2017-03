Windows 10: Neue Infos zum Game-Mode & Streaming-Installationen

Viele haben sicher schon von dem Game-Mode gehört, den Microsoft für Windows 10 über ein großes Update, das auch unter dem Namen Creators Update bekannt ist, einführen will. Auf der aktuell stattfindenden GDC (Game Developers Conference) in San Francisco hat Microsoft nun auf einer Präsentation Details zum Update genannt. Auch der Game-Mode wurde dabei genauer erklärt, wie golem.de berichtet. Kern des Game-Modes ist, dass Windows 10 einige Ressourcen freigibt, um mehr Leistungspotential zur Verfügung zu stellen, wenn der Nutzer ein Spiel starten und spielen will. Wichtig ist, dass das jeweilige Spiel für optimale Ergebnisse auch vom Entwickler für den Game-Mode vorbereitet werden muss - siehe dazu auch die News unserer Kollegen der PCGamesHardware. Wenn ein Spiel den Game-Mode unterstützt, kann der Nutzer den Game-Mode je nach Wunsch aktivieren oder auch deaktiviert lassen.

Das Game-Mode-Fenster in der Creators Update Preview Quelle: Microsoft Ein Beispiel für die Ressourcenschonung: wenn ein Spiel entsprechend umgesetzt wurde, dann kann es im Game-Mode bei einer CPU, die mit acht Kernen beziehungsweise Threads arbeitet, sechs der Kerne ausschließlich für sich selber beanspruchen. Für die im Hintergrund laufenden Basisfunktionen werden nur die beiden restlichen Kerne belastet. Da das Spiel auf den Game-Mode abgestimmt sein muss, dürfte es also noch eine Weile dauern, bis der Game-Mode eventuelle Leistungsvorteile zeigen kann. Ebenfalls eine Neuheit für Spieler durch das Creators Update ist eine Sache, die von Konsolen schon bekannt ist: Streaminginstallationen. Das bedeutet: wer ein Spiel aus dem Microsoftstore herunterlädt, soll es schon vor Abschluss des kompletten Downloads starten können. Vor allem bei auf Level basierten Spielen macht dies Sinn: der Kern des Spiels sowie die ersten Level werden am Anfang heruntergeladen, so dass man frühzeitig loslegen kann.