Windows 7 Support endet Anfang 2020 - Microsoft rät zu Umstieg auf Windows 10

Drei Jahre klingen noch nach viel Zeit, aber bei Microsoft bereitet man sich bereits auf den Ende des Lebenszyklus von Windows 7 vor. Am 14. Januar 2020 endet der offizielle Support für eines der erfolgreichsten Betriebssysteme des Redmonder Konzerns. PCs mit Windows 7 erhalten dann keine Sicherheitsupdates, Aktualisierungen oder technische Unterstützung mehr von Microsoft. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit gestiegenen Sicherheitsanforderungen, mit denen das alte Betriebssystem nach über zehn Jahren auf dem Markt nicht mehr mithalten könne.

"Vielmehr sorgt es für höhere Betriebskosten - zum Beispiel bei der Wartung, durch verlorene Arbeitszeit aufgrund vermehrter Malware-Angriffe oder auch durch verstärkte Support-Anfragen. Gleichzeitig stellen viele Hardware-Hersteller mit der Zeit keine Treiber mehr für Windows 7 zur Verfügung, wodurch moderne Peripheriegeräte wie Drucker nicht mehr erkannt werden", heißt es auf der offiziellen Webseite von Microsoft. Auch bei der internen Hardware des PC, könne Win 7 nicht mehr mithalten. Die neuesten Prozessoren von Intel, AMD und Qualcomm unterstützen demnach nur noch Windows 10.

"Windows 7 kommt langsam in die Jahre. Bereits heute wird es weder den Ansprüchen der Anwender an moderne Technologien, noch den hohen Sicherheitsanforderungen von IT-Abteilungen gerecht. Bereits bei Windows XP haben wir gesehen, dass sich Unternehmen frühzeitig mit dem Umstieg beschäftigen sollten, um spätere Risiken oder Kosten zu vermeiden", erklärt Markus Nitschke, Leiter Geschäftsbereich Windows bei Microsoft Deutschland. Besonders unternehmen rät der Konzern davon ab, zu lange mit einem Umstieg auf Windows 10 zu warten. Sensible Daten seien auf Windows 7 nicht mehr ausreichend geschützt.

"Mit Windows 10 bieten wir unseren Kunden höchste Sicherheit und Funktionen am Puls der Zeit. Gleichzeitig wechseln Kunden so leicht wie nie", wirbt Nitschke für das neues Betriebssystem aus dem Hause Microsoft. Ein Vorteil sei auch die neue "Windows as a Service"-Philosophie, durch die das Betriebssystem stets auf den aktuellen Stand bleibe. Noch in diesem Frühjahr soll Windows 10 mit dem Creators Update um "intelligente Sicherheits- und effiziente Verwaltungsfunktionen" erweitert werden. Für Spieler soll es schon bald einen Game-Modus mit verbesserter Performance geben. Unter Spielern erfreut sich Windows 10 aber ohnehin schon einer großen Beliebtheit. Laut Statistiken von Steam nutzen bereits über die Hälfte aller User dieses Betriebssystem.

Quelle: Microsoft