Windows 10: die wichtigsten Infos zum Creators Update

Microsoft wird das Creators Update für Windows 10 ab dem 11. April an die Nutzer verteilen. Die wichtigsten Informationen haben wir daher hier für euch vorab zusammengefasst. Der wohl wichtigste Punkt für diejenigen, die das Update nicht abwarten können: wegen der hohen Anzahl an Windows 10-Nutzern wird Microsoft das Update nicht für alle User gleichzeitig freischalten. Das so genannte Ausrollen des Updates wird also nicht zeitgleich für alle Nutzer erfolgen. Wartet also eine entsprechende Meldung von Windows in Ruhe ab oder lasst Windows ab und an manuell nach Updates suchen. In jedem Falle ist aber nicht automatisch etwas schiefgelaufen, nur weil euch das Update nicht schon im Laufe des 11. Aprils angezeigt wird.

Windows 10: Creators Update Quelle: Microsoft Insider Für Spieler besonders interessant sind zwei Punkte des Updates. Zum einen ist dies der Game-Mode. Microsoft ermöglicht es Spieleentwicklern ihre Spiele darauf hin auszulegen und dadurch mehr Ressourcen zu nutzen als zuvor. Denn Windows muss natürlich auch während des Spielens weiter im Hintergrund laufen. Durch den Game Mode zieht sich Windows - vereinfacht gesagt - noch weiter zurück, so dass unter Umständen mehr Performance für das Spiel zur Verfügung steht. Zum anderen ist für einige Spieler auch die App Beam interessant, die durch das Creators Update in Windows integriert wird und mit der sich Spiele sehr einfach streamen lassen. Ebenfalls neu: kreative Werkzeuge und Features für Virtual Reality und 3D wie beispielsweise das neue Paint 3D, welches im Gegensatz zum klassischen Paint auch das einfache Erstellen von 3D-Objekten ermöglichen soll. Des Weiteren soll mit dem Creators Update auch die allgemeine Bedienbarkeit von Windows 10 optimiert werden, wozu unter anderem auch das bessere Planen von Updates zählt.