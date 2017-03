Windows 10: Sammelklage in den USA wegen Datenverlusten

In den USA reichten einige Nutzer, die von einem Datenverlust im Rahmen eines Windows 10-Upgrades betroffen waren, eine Sammelklage ein, wie das amerikanische IT-Portal TheRegister berichtet. Microsoft hatte sein aktuelles Betriebssystem Windows 10 stark beworben, vor allem mit der Option, es bis Ende Juli 2016 kostenfrei zu erhalten, wenn man eine Lizenz für Windows 7 oder neuer besaß. In diesem Falle konnte man ein Upgrade durchführen, welches die laufende, ältere Windowsversion auf Windows 10 updaten sollte, ohne dass Daten und installierte Programme verloren gehen. Bei manchen Nutzern gab es jedoch Probleme, die am Ende in einem Datenverlust mündeten, teilweise soll sogar Soft- und Hardware Schaden genommen haben.

Windows 10 Upgradebenachrichtigung Quelle: Microsoft Es handelt sich im Falle der Sammelklage zwar nur um drei Personen, die sich zusammengeschlossen haben. Allerdings sind die USA sind bekannt für Urteile, in denen vor allem rund um das Thema Verbraucherschutz häufig Urteile gesprochen werden, die sehr zu Gunsten von Privatpersonen ausfallen. Teilweise werden etliche Millionen Dollar an Schadensersatz zugesprochen, wenn Unternehmen nachlässig gehandelt haben. Im Falle der schiefgelaufenen Upgrades dürften sich allerdings selbst weniger erfahrene Nutzer fragen, warum die betroffenen Nutzer ihre wichtigen Daten nicht auch noch anderweitig sicherten, was eigentlich als üblich angesehen wird. Die Kläger setzen dabei zwar auf das Argument, dass Microsoft nicht ausreichend vor den Gefahren eines Upgrades gewarnt habe. Aber ob nicht eine Nachlässigkeit seitens der Kläger in diesen Fällen überwiegt, bleibt abzuwarten.