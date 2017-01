Gerüchte um einen Game-Modus für Windows 10 mit mehr Spieleleistung, die in der Vergangenheit auftauchten, haben sich nun bewahrheitet. Das Feature, welches mit dem Creators Update im Frühjahr 2017 ausgeliefert werden soll, steht Entwicklern für Microsofts kommende Xbox One Scorpio angeblich bereits zur Verfügung. Auch bei Microsofts kommender Konsole soll der Game Mode die Leistung optimieren. Nun hat Mike Ybarra, der Director of Program Management, Xbox- und Windows-Plattformen, von Microsoft in einem Posting über das Game Mode-Feature geäußert und weitere Details verraten.

"Unsere Vision des Game Modes ist die Optimierung eurer Windows-10-PCs für eine gesteigerte Performance in Spielen", schrieb Ybarra bei Xbox Wire. "Das ist ein großes Update für Windows. Wir freuen uns, Insidern die Möglichkeit zu bieten, das neue Update auszuprobieren und dieses weiter zu testen. Und wir werden auch bald noch viele weitere Details dazu haben, was es ist und wie es funktioniert. Seid gespannt." In einem weiteren Tweet verriet der Microsoft-Manager, dass der Game Mode sowohl Win32- als auch Universal Windows Platform-Games unterstützen werde, was eine wichtige Info ist.



Creators Update details revealed. And yes, Game Mode will include both Win32 and UWP games. https://t.co/4UclQ3JTcN — Mike Ybarra 💻🕹 (@XboxQwik) 13. Januar 2017

Genannte Windows-Insider-Mitglieder, die das anstehende Update testen, sollen im Laufe der kommenden Woche erste visuelle Elemente des Game-Modus zu sehen bekommen. Wann genau und welche, weiß man aktuell noch nicht. Kurz danach soll dann das ganze Update und der Game Mode freigeschaltet werden und zum Benutzen bereitstehen. Mehr Infos, News, Screenshots und Videos rund um Windows 10 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Wenn ihr euch doch eher für die Xbox One Scorpio interessiert, so werdet ihr auch hier fündig.

Quelle: Xbox Wire