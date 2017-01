Wer gerne Abenteuer im humorvollen Science-Fiction-MMORPG Wildstar erlebt, der darf sich freuen, denn im Februar werden NCSoft und die Carbine Studios das große Update "Die Macht der Urmatrix" für das MMORPG veröffentlichen.

Mit diesem Update wird unter anderem das Urmatrix-System eingeführt. Mit diesem könnt ihr euren Helden über Stufe 50 hinaus entwickeln. Ihr erweitert eure Macht, indem ihr Uressenz einsetzt. Dieses Element sammelt ihr über das Urmatrix-Interface ein. Auf diese Weise ist es möglich, neue Klassenfähigkeiten freizuschalten.

Diese neu gewonnene Kraft dürft ihr gleich in zwei neuen Instanzinhalten einsetzen. Dazu gehört die Kaltblutzitadelle, in der ihr gegen die Osun des Nordens kämpfen müsst, welche nach dem Tod ihres Anführers auf Rache sinnen. Die zweite Instanz führt euch auf die Fährte des verlorenen Transportschiffs "Zarkhovs Schatten". Sein verlassener Rumpf treibt jetzt nah genug an Nexus vorbei, dass Captain Weir es wagen will, auf der Suche nach Bergungsgut anzudocken.

Ebenfalls neu ist eine Schwierigkeitsskalierungsfunktion, welche zunächst für eine erste Auswahl der klassischen PvE-Inhalte zur Verfügung stehen und später erweitert wird. Das Update "Die Macht der Urmatrix" erscheint im Februar für das MMORPG Wildstar.