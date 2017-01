Wild: Lebenszeichen von Michel Ancels Mammut-Projekt

Michel Ancel hat bei Instagram einen neuen Screenshot aus Wild gepostet. Darauf zu sehen ist ein kleiner Junge, der auf einem weißen Wolf reitet, inmitten einer urzeitlichen Landschaft. Es ist das erste Lebenszeichen des Open-World-Survival-Games nach über einem Jahr. Ancel verspricht, von nun an "regelmäßig" Bilder aus Wild zu veröffentlichen. Über den Entwicklungsfortschritt machte Ancel keinerlei Angaben. Wann Wild erscheinen könnte, ist demnach weiterhin völlig offen.

Angekündigt wurde Wild auf der Gamescom 2014, also vor inzwischen über zweieinhalb Jahren. Ancel hat für dieses Projekt eigens ein neues Studio namens Wild Sheep gegründet. Hauptberuflich, wenn man so will, ist der Gamedesigner nach wie vor für Ubisoft tätig und arbeitet dort Beyond Good & Evil 2. Das dürfte der Grund für die eher schleppende Entwicklung sein. Wild ist exklusiv für Sonys PS4 in der Mache. Umsetzungen für andere Plattformen sind äußerst unwahrscheinlich. Die anderen, äußerst spärlichen Informationen zu Ancels Mammut-Projekt findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Wild.



Getting lost in your own game is a great satisfaction . So many landscapes and situations to be discovered . I will try to post regularly some screenshots of the wild . And I promise , I will not spoil the game´s plot ! #ps4 #wild Ein von Michel Ancel (@michelancel) gepostetes Foto am 27. Jan 2017 um 11:55 Uhr