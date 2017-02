Nintendo Wii U: Produktion in Japan offiziell eingestellt

Erst vor wenigen Wochen wurde die Nintendo Switch im Detail der Öffentlichkeit präsentiert - damit geht es für die neue Konsole so langsam aber sicher in die heiße Phase, und für die Vorgänger-Hardware wird das Realität, was Nintendo vor Kurzem bereits angekündigt hatte: der Produktionsstopp. Wie das Unternehmen auf seiner japanischen Webseite laut einer groben Übersetzung auf Reddit verkündet und inzwischen auch gegenüber IGN bestätigt hat, ist offiziell die letzte Wii U vom Band gerollt.

Mit nur 13,56 Millionen verkauften Einheiten zählt die Wii U zu den größten Flops in der Geschichte Nintendos. Zum Vergleich: Nintendos 3DS verkaufte sich bislang ganze 65,3 Millionen mal. Der GameCube verkaufte sich seinerzeit derweil 21 Millionen Mal, das Nintendo 64 schaffte es auf 32 Millionen Exemplare und der Riesenerfolg Nintendo Wii ging weltweit über geschlagene 101 Millionen Mal über die Ladentheke. Damit blieb die Wii U ihrer direkten Vorgängerkonsole also weit unterlegen.

Überraschend kommt die Einstellung der Wii U auch hinsichtlich der neuen Nintendo-Konsole nicht. Wie erst gestern bekannt gegeben wurde, zeigt sich Nintendo äußerst zufrieden mit den Vorbestellungen der Switch und möchte die Produktion steigern. Die Konsole kommt nämlich in fast einem Monat in den Handel - genauer gesagt am 3. März 2017. Für detaillierte Informationen und kommende Neuigkeiten zur Nintendo Switch haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Shacknews, IGN