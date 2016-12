Why Him?: Exklusiver Clip zur Komödie mit James Franco und Bryan Cranston

25.12.2016 um 13:15 Uhr Als Ned (Bryan Cranston), ein überfürsorglicher aber liebender Vater, zusammen mit seiner Familie seine Tochter in Stanford besucht, trifft er auf seinen größten Alptraum: ihren Freund, den gutmeinenden aber nicht gesellschaftsfähigen Silicon Valley Millionär Laird (James Franco). Der zugeknöpfte Ned findet den peinlichen Laird absolut unangebracht für seine Tochter. Die einseitige Rivalität und Ned's panische Reaktionen eskalieren als er feststellt, dass er keinen Einfluss in der glamourösen High-Tech Welt hat und Laird kurz davor ist, seiner Tochter einen Heiratsantrag zu machen. Seht euch hier einen exklusiven Clip aus dem Film an! Why Him? Ab Donnerstag den 12. Januar 2017 im Kino.

