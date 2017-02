WhatsApp jetzt doppelt geschützt: Verifizierung in zwei Schritten ist da

WhatsApp startet seinen Messenger mit einer zusätzlichen Sicherheitsfunktion aus. Dass ein solches Feature kommen würde, darauf deuteten in den vergangenen Wochen und Monaten diverse Betaversionen hin. Jetzt ist die "Verifizierung in zwei Schritten" für alle mehr als 1,2 Milliarden WhatsApp-Nutzer freigeschaltet worden. Wer die Funktion in den WhatsApp-Einstellungen aktiviert, sichert seinen Account fortan doppelt.

Bei der Einrichtung erhalten Anwender einen sechsstelligen Code, der nach Angaben der Entwickler regelmäßig auf dem genutzten Smartphone abgefragt wird. Die Entwickler von WhatsApp wollen verhindern, dass die Accounts in die falschen Finger geraten. Zudem wird die Eingabe des Codes notwendig, wenn der WhatsApp-Account auf einem anderen Gerät aktiviert werden soll. Dritte, die den Code nicht kennen, können dementsprechend keinen Account mit eurer Telefonnummer einrichten.

Bislang wurde der jeweilige WhatsApp-Account nur durch die Telefonnummer und der dazugehörigen SIM-Karte geschützt. Mit der Verifizierung in zwei Schritten kommt nun ein Passwortschutz hinzu. Um die Funktion zu aktivieren, wechselt ihr zunächst in die Einstellungen von WhatsApp. Klickt anschließend auf Account und wechselt in das Menü "Verifizierung in zwei Schritten". Aktiviert die Funktion und folgt den Bildschirmanweisungen. Wahlweise hinterlegt ihr eine E-Mail-Adresse, um einen verloren gegangenen Zugangscode wiederherstellen zu können. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu WhatsApp.

Quelle: WhatsApp