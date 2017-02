WhatsApp: Update 2.17.3 für iOS - Patchnotes mit allen Verbesserungen

WhatsApp gibt ein neues Update für iOS zum Download frei. Der Patch mit der Versionsnummer 2.17.3 lässt sich über den App Store von Apple herunterladen. Welche Änderungen die Entwickler mit der Aktualisierung aufspielen, lässt sich dem im App Store veröffentlichten Changelog nicht entnehmen. Darin halten die Entwickler lediglich fest, dass das Update diverse Bugfixes für WhatsApp unter iOS vornimmt.

Die über den Twitter-Kanal von WABetaInfo ins Netz gestellten Patchnotizen verraten konkretere Änderungen. Anwender dürfen sich neben kleineren Fehlerkorrekturen etwa auch auf Verbesserungen für den Siri-Support unter iOS 10 freuen. Darüber hinaus spielt das Update 2.17.3 Verbesserungen für den Gif-Player, die Animationen und die Speicherfunktion für Video- sowie Sprachanrufe auf.

Welche Änderungen die Entwickler von WhatsApp außerdem für die aktuelle Version unter iOS bereithalten, erfahrt ihr im verlinkten Changelog. Optische Neuerungen oder große Funktionen bringt das aktuelle Update nicht mit sich. Vielmehr schrauben die Entwickler im Hintergrund am beliebten Smartphone-Messenger. Welche Änderungen für die Zukunft geplant sind, erfahrt ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen WhatsApp-Themenseite.

Zuletzt führten die Entwickler eine Verifizierung in zwei Schritten ein. Wer die Funktion in den WhatsApp-Einstellungen aktiviert, sichert seinen Account fortan doppelt. Bei der Einrichtung erhalten Anwender einen sechsstelligen Code, der nach Angaben der Entwickler regelmäßig auf dem genutzten Smartphone abgefragt wird. Die Entwickler von WhatsApp wollen verhindern, dass die Accounts in die falschen Finger geraten.

Quelle: Twitter