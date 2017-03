WhatsApp ​schaltet alten Status wieder frei: Comeback der Ur-Funktion

Das im Februar 2017 bei WhatsApp eingeführte Status-Update erntete viel Kritik: Anwender wollten die alte Status-Anzeige zurück. Die Entwickler des Messengers scheinen den Wünschen der Nutzer jetzt nachzukommen. Wie WABetaInfo über den Kurznachrichtendienst Twitter berichtet, lässt sich auch der klassische Status inzwischen wieder verwenden. Bislang allerdings nur von Beta-Anwendern: WhatsApp bringt die Funktion in der Android-Testversion 2.17.95 zurück. Vermutlich geschieht die Freischaltung tröpfchenweise, denn offenbar erhalten noch nicht alle Beta-Anwender Zugriff auf die Funktion.

Die auf 139 Zeichen beschränkten Status-Funktion ruft ihr in WhatsApp über die Profil-Option in den Einstellungen auf. Wie gewohnt lassen sich dort wahlweise eigene Angaben eintippen oder vorgefertigte Nachrichten - etwa "Akku fast leer" oder "Beim Lernen" - auswählen. Welchen Status ihr hinterlegt habt, ist für Nutzer aus eurer Kontaktliste sichtbar. Noch ist unklar, zu welchem Zeitpunkt WhatsApp den alten Status für alle Nutzer auf iOS und Android zurückbringt. Das Beta-Update für Android ladet ihr unter anderem über die Webseite zum Messenger herunter.

WhatsApp bringt Ur-Funktion zurück

Die vor wenigen Wochen eingeführte Status-Aktualisierung gibt Anwendern die Möglichkeit, Einträge mit einer zeitlich begrenzten Dauer zu posten, darunter Fotos, Videos und Gifs. Nach 24 Stunden verschwinden die Status-Postings wieder - die Funktion erinnert an Snapchat. Das erste Mal ist es allerdings nicht, dass sich WhatsApp offenbar von der Konkurrenz inspirieren lässt. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Update veröffentlicht, mit dem sich Bilder direkt in der App bearbeiten und mit witzigen Smileys versehen lassen.

Am 24. Februar 2017 feierte WhatsApp den achten Geburtstag. Dabei ließen sich in der ersten App-Version lediglich Status-Nachrichten setzen, um den Kontakten mitzuteilen, ob man derzeit erreichbar ist. Die Messenger-Funktion erlernte WhatsApp erst zu einem späteren Zeitpunkt. Mit dem alten Status bringt WhatsApp also eine der ersten Funktionen überhaupt zurück. Viele weitere Infos findet ihr auf unserer WhatsApp-Themenseite.

Quelle: Twitter