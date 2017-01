WhatsApp: Achtung vor Gutscheinfalle - Kettenbrief macht die Runde

Derzeit scheinen vermehrt böswillige Kettenbriefe in WhatsApp im Umlauf zu sein. Die von gutgläubigen Freunden weitergeleiteten Nachrichten locken mit Gutscheinen für Rewe, Lidl und H&M im Wert von mehr als 100 Euro. Der Wortlaut ist dabei immer der gleiche. Die mit einem Link versehene Nachricht gaukelt dem Empfänger vor, einen Gutschein aufgrund des Jahrestages der erwähnten Händler erhalten zu haben.

Wer eine solche Nachricht zugeschickt bekommen hat, kann sie getrost ignorieren. Denn ein Klick auf den beigefügten Link führt lediglich zu einer Webseite, die vermutlich nur die Daten der Anwender sammeln will. Im schlimmsten Fall werden die Angaben an Dritte weitergegeben - etwa, um sie für Spam-E-Mails zu missbrauchen. Entsprechende Hinweise lassen sich dem Kleingedruckten der Webseite entnehmen. Denn wer die eingetragenen Daten abschickt, bestätigt, dass sie in Datenbanken für Werbezwecke und Anrufe gespeichert werden können.

Dreist: Damit der vermeintliche Gutschein aktiviert werde könne, sollen Anwender die Nachricht an 30 weitere Freunde weiterleiten. Allein diese Angabe zeigt: Hier handelt es sich um einen Fake. Denn damit wollen die Datensammler nur dafür sorgen, dass sich der Kettenbrief entsprechend schnell verbreitet. Tipp: Links in zweifelhaften Nachrichten nicht anklicken, sondern einfach ignorieren oder gar löschen. Weitere Infos erhaltet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu WhatsApp.