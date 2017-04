What Remains of Edith Finch: Mystery-Adventure für PC und PS4 erschienen

Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit ist am 25. April endlich What Remains of Edith Finch erschienen. Das Mystery-Adventure von Indie-Entwickler Giant Sparrow (The Unfinished Swan) ist lediglich für PC und PS4 erhältlich. Umsetzungen für weitere Plattformen, also insbesondere Xbox One und Nintendo Switch, sind zumindest bislang nicht angekündigt. Eigentlich war der Release von What Remains of Edith Finch bereits für 2016 geplant, wurde dann aber aus unbekannten Gründen verschoben.

In What Remains of Edith Finch schlüpft der Spieler in die Rolle der titelgebenden Edith. Aus der Ego-Perspektive besteht seine Aufgabe darin, diverse Familiengeheimnisse zu lüften, um letztendlich die Frage zu klären, weshalb Edith die letzte Überlebende des Clans ist. Schauplatz ist riesige Anwesen der Finches im US-Bundesstaat Washington. What Remains of Edith Finch kann offenbar locker in unter fünf Stunden durchgespielt werden. Dafür liegt der Preis auch lediglich bei 19,99 Euro. Unterhalb könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen. Screenshots gibt's in der Galerie.

Quelle: Giant Sparrow