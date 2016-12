Westworld: Staffelfinale mit mehr Zuschauern als Game of Thrones

Die neue HBO-Serie Westworld gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Serien des Jahres 2016, sondern hat es mit seinem jüngst gesendeten Staffelfinale sogar geschafft, den einen oder anderen Platzhirsch auf dem TV-Markt zu übertreffen. Wie das US-Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet, versammelte das Finale mehr als 2,2 Millionen Zuschauer vor den Mattscheiben. Die Zahl, die sich so schon durchaus sehen lassen kann, wächst noch einmal, kalkuliert man Wiederholungszuschauer und Nutzer von Diensten wie HBO Go und Now ein - und zwar auf gut 3,6 Millionen Zuschauer. Damit stellt Westworld nicht nur einen persönlichen Rekord innerhalb seiner eigenen, ersten Staffel auf, sondern übertrumpft damit sogar das erste Staffelfinale der HBO-Hitserie Game of Thrones, das "nur" 3,04" Millionen Zuschauer zu verbuchen hatte.

Tatsächlich hat sich die erste Staffel von Westworld mit durchschnittlich 12 Millionen Zuschauern pro Woche zur meistgeschauten ersten Staffel einer HBO-Serie aller Zeiten gemausert. Der Erfolg kommt dabei nicht von Ungefähr: Ähnlich wie die Serie Stranger Things, schaffte es auch Westworld, mit der gewissen Prise Nerd-Appeal und jeder Menge Videospielinspirationen ein breites Publikum zu finden. Da verwundert es nicht, dass die zweite Staffel bereits angekündigt ist - wenn auch erst für das Jahr 2018. Für weitere Informationen, Neuigkeiten und mehr rund um Westworld besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Forbes via Buffed