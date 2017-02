Zum Werewolf-Rollenspiel von Entwickler Cyanide und Lizenzgeber White Wolf gibt es neue Informationen; die News stammen aus einem Interview der deutschen Webseite Gamersglobal mit dem Story-Verantwortlichen Martin Ericsson. Demnach wird Werewolf: The Apocalpyse - The Official Video Game aus der Third-Person-Perspektive gespielt, um dem Helden beim Verwandeln in eine blutrünstige Werwolf-Bestie zugucken zu können. Diese Transformationen sollen teilweise sogar unfreiwillig ablaufen.

Laut Ericsson arbeitet das Dublin-Studio von Cyanide (Call of Cthulhu) bereits seit mehr als einem Jahr an der Videospiel-Umsetzung von Werewolf: The Apocalypse. Bei der Technik kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz. Mit der kennt sich Cyanide bereits aus, sie wird auch für Styx: Shards of Darkness verwendet. Als zentrale Säulen des Spieldesigns nennt Martin Ericsson Kämpfe, Charakterwerte, Entscheidungen und Story. Demnach soll die Solo-Kampagne einem linearen Pfad folgen - unterschiedliche Endsequenzen nicht ausgeschlossen.

Werewolf: The Apocalypse wird frühestens 2018 erscheinen, bis zum Release für PC, Playstation 4 und Xbox One ist es also noch eine ganze Weile hin. Wir rechnen mit neuen Infos zur E3 2017.

Quelle: Gamersglobal