Warhammer 40.000 Deathwatch: Release am 24. Februar 17 für PlayStation 4

Nachdem Warhammer 40.000: Deathwatch bereits im Oktober 2015 für den PC veröffentlicht wurde, wird das rundenbasierte Strategie-Spiel noch in diesem Monat für Sonys PlayStation 4 erscheinen. Dies gab der zukünftige Publisher Avanquest in einer Pressemitteilung bekannt. Warhammer 40.000 Deathwatch spielt am Rand des imperialen Weltraums, wo Space Marines in einer Reihe von Schlachten gegen die gefährlichen Tyraniden antreten. In der Einzelspieler-Kampagne werden dabei insgesamt 40 Missionen zur Verfügung stehen.

Neben den normalen Einheiten können in Warhammer 40.000 Deathwatch seltene Space Marines gesammelt werden, die anschließend dem eigenen Team hinzugefügt werden können. Mithilfe von Erfahrungspunkten - die Spieler im Verlauf der Missionen erhalten - können die Einheiten individuell aufgewertet werden, damit sie in den kommenden Einsätzen noch stärker sind. Die USK hat dem Strategie-Spiel eine Freigabe ab 12 Jahren erteilt. Warhammer 40.000: Deatchwatch wird am 24. Februar 2017 für PlayStation 4 im Handel erscheinen.