02:24

Warhammer 40.000: Dawn of War 3 - "Assemble Your Troops"- Multiplayer-Trailer

09.04.2017 um 13:15 Uhr Hier könnt ihr euch den "Assemble Your Troops"-Trailer zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3 ansehen. In den knapp zweieinhalb Minuten Laufzeit gibt es neue Szenen aus dem Multiplayer-Modus des Echtzeitstrategiespiels zu sehen. Dieser kann bereits vor Release von jedermann im Rahmen einer Open Beta angetestet werden.

