Sega hat heute den neuen "The Exordium"-Trailer zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3 veröffentlicht. Wer des Lateinischen mächtig ist, dürfte bereits ahnen, worum es sich bei dem etwa zwei Minuten langen Clip eigentlich handelt: "Exordium" bedeutet so viel wie "Einleitung" oder auch "Beginn". Zu sehen bekommen wir dementsprechend das Introvideo zur Einzelspieler-Kampagne. Dieses besteht ausschließlich aus vorab berechneten CGI-Sequenzen, Gameplay aus Relics Echtzeitstrategiespiel ist also nicht enthalten.

Warhammer 40.000: Dawn of War 3 erscheint am 27. April, also schon in knapp drei Wochen. Dem Release vorgeschaltet ist noch ein offener Beta-Test. Im Zeitraum zwischen 21. und 24. April können RTS-Fans den Multiplayer-Modus ausprobieren. Die Vorbestellung von Warhammer 40.000: Dawn of War 3 ist natürlich schon längst möglich. Bevor ihr eure Order abgebt, solltet ihr vielleicht noch einen Blick auf die Hardwareanforderungen werfen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3.