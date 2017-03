Publisher Sega und die entwickelnde Tochterfirma Relic Entertainment (Company of Herores) haben die offiziellen Systemanforderungen für Warhammer 40.000: Dawn of War 3 bekannt gegeben. Demnach gibt sich das Echtzeitstrategiespiel, nicht ganz untypisch für das Genre, vergleichsweise genügsam. "Empfohlen" wird beispielsweise eine Grafikkarte vom Typ Nvidia GeForce GTX 770 beziehungsweise AMD Radeon HD 7970 mit lediglich 2 Gigabyte Videospeicher. Auf der Festplatte macht sich Warhammer 40.000: Dawn of War 3 mit 50 GB breit.

Auf Steam findet sich zudem eine Zusatzbemerkung in den Anforderungen für Warhammer 40.000: Dawn of War 3, der zufolge eine "Internetverbindung zum Spielen und für Fortschritte" benötigt wird. Ob das auch für Inhalte abseits des Mehrspielermodus gilt, ist unklar. Zumindest hat Sega bislang nichts bezüglich Always-On-Pflicht im Fall der Singleplayer-Kampagne verlauten lassen. Möglicherweise erfahren wir hierzu aber in Kürze noch Genaueres. Warhammer 40.000: Dawn of War 3 erscheint nämlich bereits am 27. April. Alle weiteren News und Infos zur lange erwarteten RTS-Fortsetzung findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3.

Quelle: Steam

Minimale Hardware Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 7 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i-3 mit 3 GHz // vergleichbare AMD-CPU Intel Core-i5 mit 3 GHz // vergleichbare AMD-CPU RAM 4 GB 8 GB Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 460 // AMD Radeon HD 6950 Nvidia GeForce GTX 770 // AMD Radeon HD 7970 VRAM 1 GB 2 GB Festplatte 50 GB 50 GB