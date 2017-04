Warhammer 40k - Dawn of War 3: Open Beta kurz vor Release - Termin & Anmeldung

Dawn of War 3 vor Release spielen - kostenlos. Mit der Open Beta habt ihr die Chance dazu. Relic und Sega kündigten die Testphase heute an. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch für die Open Beta zu Dawn of War 3 anmelden. Spielbar sind während der Schnupper-Beta alle drei Fraktionen - also Orks, Eldar und Space Marines - inklusive einiger Elite-Einheiten. Abgesehen von spielbaren Tutorials handelt es sich allerdings um eine reine Multiplayer-Beta. KI-Scharmützel sind nicht geplant, dafür stehen PvP-Schlachten in den Formaten 1v1, 2v2 und 3v3 auf dem Plan. Laufzeit der Beta: Freitag, 21. April - 19:00 Uhr bis Montag, 24. April - 19:00 Uhr.

Eher kurios: Mit der Beta rühren die Macher auch die Werbetrommel für einen Vorbesteller-Bonus. Während der Testphase haben nämlich alle Teilnehmer Zugriff auf das "Meister des Krieges"-Skin-Paket, das Vorbesteller kostenlos erhalten. Nach der Beta dauert es dann auch nicht mehr lange bis zum Release. Dawn of War 3 soll am 27. April erscheinen und im Anschluss unter anderem durch Gratis-Updates erweitert werden.