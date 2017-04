Von Publisher Sega gibt's heute den neuen "Assemble Your Troops"-Trailer zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3. Der etwa zweieinhalb Minuten dauernde Clip zeigt etliche neue Szenen aus dem Multiplayer-Modus des Echtzeitstrategiespiels. Von 21. bis 24. April kann dieser bereits von jedermann ausprobiert werden. Für diesen Zeitraum wurde nämlich gerade erst gestern ein offener Beta-Test für Warhammer 40.000: Dawn of War 3 angesetzt.

In finaler Form erscheinen wird Warhammer 40.000: Dawn of War 3 nur wenige Tage später, nämlich am 27. April. Neben dem angesprochenen Multiplayer-Modus wird es natürlich auch ein umfangreiche Kampagne für Einzelspieler geben. Warhammer 40.000: Dawn of War 3 kann als Download und Retail-Fassung für knapp 60 Euro vorbestellt werden. Als Vorbesteller-Boni winken zwei exklusive Skin-Packs (Company of Heroes 2, Masters of War). Vor dem Kauf solltet ihr allerdings einen Blick auf die offiziellen Systemanforderungen werfen. Alle weiteren News und Infos zur lange erwarteten RTS-Fortsetzung findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3.