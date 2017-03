Im kommenden Monat ist es soweit, dann geht es für Strategiefreunde wieder in die Schlacht - mit Warhammer 40.000: Dawn of War 3. Über sieben Jahre mussten sich Fans des zweiten Teils auf einen Nachfolger gedulden. Doch was passiert eigentlich, wenn das Spiel erst einmal da ist? Wie sehen die Langzeitpläne des Entwicklers Relic Entertainment und des Publishers Sega aus? Gegenüber der Redaktion von PC Gamer hat der Game Director Phil Boulle einige Worte zu möglichen Erweiterungen verloren: "Ich würde sagen, in der Vergangenheit hatten wir Erfolg mit großen Erweiterungen, die neue Kampagneninhalte, Rassen, Fraktionen und Spielweisen einführen. Das ist also definitiv etwas, auf das wir erneut zurückkommen werden", so Boulle. "Wir werden eine Erweiterung für Dawn of War 3 sehen, in welcher Form auch immer."

Konkreter wollte Boulle noch nicht werden, plauderte aber aus, dass die Zukunft eine ganze Reihe kleinerer Gratis-Updates sowie kostenpflichtiger kosmetischer Gegenstände für Dawn of War 3 bringen könnte. Nun steht am 27. April 2017 aber erst einmal die Veröffentlichung des Hauptspiels Warhammer 40.000: Dawn of War 3 für den PC an. Für kommende Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr zum Spiel besucht ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite. Wer sich etwa nicht sicher ist, ob sein PC den Spaß mitmacht, kann bereits einen Blick auf die offiziellen Systemanforderungen werden.

Quelle: PC Gamer