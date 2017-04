Sega hat heute zwei Charakter-Videos zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3 veröffentlicht. Vorgestellt werden darin die Eldar- Runenprophetin Macha und Ork-Warlord Gorgutz. Ihr könnt euch die beiden kurzen Clips direkt im Anschluss an diese Zeilen ansehen. Neue Gameplay-Szenen aus dem in Kürze bereits erhältlichen Echtzeitstrategie-Spektakel aus dem Hause Relic Entertainment (Company of Heroes) enthalten diese allerdings nicht. Macha und Gorgutz werden uns mittels einiger Artworks näher gebracht.

Am 27. April können wir uns dann unter anderem mit dem hier vorgestellten Heldenduo in spannende Schlachten stürzen. An diesem Tag erscheint Warhammer 40.000: Dawn of War 3 als Download und Retailbox für den PC. Am Wochenende vor Release findet noch ein offener Multiplayer-Test statt. Eine Möglichkeit die Kampagne vor Kauf auszuprobieren, existiert nicht. Zumindest wurde bislang keine Demo angekündigt. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3.