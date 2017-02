Relic Entertainment und SEGA arbeiten gemeinsam an Warhammer 40.000: Dawn of War 3, das ist schon seit Mai des vergangenen Jahres bekannt. Erste Infos sowie ein Debüt-Trailer wurden damals veröffentlicht. Der nächste Teil der beliebten Echtzeitstrategie-Reihe hat aber aktuell noch kein konkretes Release-Datum. Momentan heißt es, dass der Titel irgendwann 2017 erscheint. Dass es aber bei der Entwicklung anscheinend gut voran geht, zeigt der Beginn der Anmeldephase für die erste Beta. Interessierte können auf der offiziellen Seite von Relic ab sofort an einer entsprechenden Umfrage teilnehmen und sich für die kommende Beta anmelden.

Die Einladung für die erste von mehreren geplanten Closed Betas soll, wie berichtet wird, ohne großes Aufsehen als Newsletter an Fans herausgegangen sein. In diesem Newsletter soll der Entwickler mehrere geschlossene Testphasen angekündigt haben, welche den Multiplayer des kommenden RTS auf die Bewährungsprobe stellen sollen. Basierend auf den Erfahrungen und dem Feedback soll dann im Anschluss die Spielbalance angepasst und optimiert werden. Laut genanntem Newsletter scheint es wohl so, dass die Einladungen zur ersten Beta sehr bald erfolgen sollen. Angenommen wird dies schon innerhalb der nächsten zwei Wochen.

Warhammer 40.000: Dawn of War 3 wird der dritte Standalone-Titel der Dawn of War-Serie und gleichzeitig die erste Veröffentlichung des Franchises seit Dawn of War 2: Retribution aus dem Jahr 2011. Das Spiel wurde bisher als PC-exklusiv angekündigt und es ist auch wahrscheinlich, dass es auch so bleiben wird. Weitere wissenswerte Infos, interessante News, Screenshots und Videos zu Dawn of War 3 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets aktualisiert wird.

