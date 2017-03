Warframe: Steam-Rekord zum 4. Geburtstag, fast 70.000 Spieler

Warframe feiert in diesen Tagen bereits seinen vierten Geburtstag. Und die Spielerzahlen sind höher denn je. Am vergangenen Wochenende scheiterte das Free2Play-Actionspiel bei Steam nur ganz knapp an der Marke von 70.000 gleichzeitig auf den Servern befindlichen Spielern, getoppt nur noch von den Valve-Eigenproduktionen Counter-Strike: Global Offensive und natürlich Dota 2. Inzwischen ist Warframe allerdings schon wieder ein wenig zurückgefallen und rangiert mit aktuell etwa 33.000 Spielern auf Platz 6 bei Steam.

Grund für den Höhenflug ist die Veröffentlichung von Octavia's Anthem, der inzwischen bereits zwanzigsten großen Warframe-Erweiterung. Diese ergänzt den neuen Charakter Octavia mitsamt ebenfalls neuer Questreihe, in deren Verlauf das Schicksal von Cephalon Suda aufzuklären ist. Octavia's Anthem steht wie üblich kostenlos zum Download bei Steam bereit. Für Konsolen gibt es noch keinen konkreten Release-Termin. Alle weiteren News und Infos zum Multiplayer-Hitspiel aus dem Hause Digital Extremes findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Warframe.