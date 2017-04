Digital Extremes, Hersteller des Free2Play-Hits Warframe, veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seine Hausmesse TennoCon. Veranstaltungsort ist erneut das Convention Center in London (Ontario). Partner der TennoCon 2017 ist die karitative Organisation Covenant House Toronto. Ein Teil der Ticketverkäufe geht direkt an die Hilfsorganisation, die sich um gefährdete und obdachlose Jugendliche kümmert. Angepeilt wird eine Spendensumme von 150.000 Dollar.

Wer sich nicht zur TennoCon nach Kanada aufmachen kann, und das dürfte wohl für die Mehrzahl der deutschen Warframe-Spieler zutreffen, kann sich immerhin einen speziellen Messe-DLC mit "einer Vielzahl" an Ingame-Gegenständen genehmigen. Der Verkauf hat bereits begonnen. Folgt hierzu dem Quellenlink. Verfügbar sind die sogenannten Digital-Packs ab 8. Juli. Einen Tag später beginnt die TennoCon. Alle weiteren News und Infos, auch zur jüngsten Erweiterung Octavia's Anthem, findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Warframe.

