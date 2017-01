Warface: My.com wird neuer Publisher in Europa und Nordamerika

Warface wird ab Februar 2017 mit einem neuen Publisher in Europa und Nordamerika auftreten. Dabei handelt es sich um das Unternehmen My.com, das bereits für Online-Spiele wie Skyforge, Revelation Online und Armored Warfare als Publisher verantwortlich ist. Das Entwicklerstudio Crytek wird sich dann ausschließlich auf die Entwicklung sowie den Support von Warface konzentrieren und weltweit Updates für den Ego-Shooter veröffentlichen. Zudem möchte Crytek zukünftig mehr Inhalte kreieren, um den Spielern mehr Möglichkeiten bieten zu können.

In den vergangenen Wochen haben My.com und Crytek an einem Plan gearbeitet, damit der Umzug der Spieleraccounts ohne Probleme stattfinden kann. Charaktere, Items, Guthaben und mehr bleiben den Spielern erhalten. In den nächsten Tagen wird es weitere Informationen zum Wechsel zu My.com geben. In einem Statement von Faruk Yerli (Gründer & Managing Diretor bei Crytek) heißt es: "Das Team von My.com kennt das Spiel Warface dank der Kompetenz ihres Mutterunternehmens Mail.Ru sehr gut. Mail.Ru ist ein enger Partner von Crytek und hat Warface seit vier Jahren erfolgreich innerhalb der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten betrieben und das Spiel dort mit einer Spielerbasis von über 40 Millionen registrierten Benutzern zu einem der führenden Online Shooter gemacht". Im offiziellen FAQ finden die Spieler weitere Informationen zum kommenden Publisher-Wechsel.