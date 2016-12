War Thunder: Epischer Trailer zum offiziellen Release

22.12.2016 um 09:15 Uhr Mit dem Update Update 1.65 "Weg der Samurai" verlässt War Thunder offiziell die Betaphase und gilt als veröffentlicht - das wird mit einem Trailer gefeiert. Entwickler Gaijin Entertainment arbeitet bereits seit 2009 an dem Militär-MMO und hat es in der Beta Schritt für Schritt zum Luft-, Land- und See-Spiel ausgebaut. 2017 will man vor allem an zwei neuen Spielmodi arbeiten, darunter der Weltkriegsmodus und die volle Veröffentlichung der Schiffssimulation.

Mehr zu War Thunder findet ihr auf unserer Themenseite.