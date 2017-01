War Thunder: Let's Play-Video aus der Release-Version

Am 22. Dezember hat War Thunder mit dem "Weg der Samurai"-Update nicht nur für viele neue Inhalte in den Panzer- und Flugzeugschlachten gesorgt, sondern das jetzt auf Version 1.65 gepatchte Spiel bereit für den offiziellen Release gemacht. Namensgebend für das Update sind die japanischen Bodeneinheiten, die neben amerikanischen, russischen, deutschen und britischen Truppen allen 15 Millionen Spieler in einem eigenen Fahrzeugbaum offen stehen.

War Thunder befand sich seit November 2012 im offenen Betatest, dem eine Reihe an geschlossenen Testphasen vorangegangen sind. Seither hat das Spiel, das zu dieser Zeit nur über ein Handvoll Flugzeuge des Zweiten Weltkrieges verfügte, mächtig an Umfang zugenommen und sich zu einem Spiel entwickelt, das hinsichtlich der Auswahl an spielbarem Kriegsgerät seinesgleichen sucht. Noch bevor die aktuell über 800 Fahr- und Flugzeuge verfügbar waren, wurde War Thunder gar in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen und zählt seitdem als die Flugsimulation mit den meisten Fliegern überhaupt.

Wir haben uns in den letzten Wochen die aktuelle Version 1.65 näher angeschaut und wollen euch in unserem Let's-Play-Video die Stärken des Titels vorstellen. So zeigt der PC-Games-Redakteur und Simulations-Experte Matti Sandqvist, wie die einsteigerfreundlichen Arcade-Schlachten im Spiel funktionieren und was man bei den Panzer-Gefechten tunlichst vermeiden sollte.



Wer nun Lust bekommen hat, die kurzweiligen, aber zugleich realistischen Schlachten selbst auszuprobieren, kann die kostenlose Client-Software hier herunterladen. Voraussichtlich in der nächste Woche werden wir außerdem einen ausführlichen Test anhand der fertigen Version von War Thunder veröffentlichen.